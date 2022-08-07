شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 6 - 8 - 2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت مباراتان بفوز أحد طرفي اللقاء وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.
فيوتشر يهزم المحلة
حقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى، وتقدم فيوتشر بالدقيقة 42 عن طريق كريم نيدفيد، وتعادل عبده يحيى للمحلة فى الدقيقة 45، قبل أن يسجل الكاميروني جوناثان جوزيف نجويم الهدف الثاني لفيوتشر بالدقيقة 62.
بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 48 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 44 هدفا وسكنت شباكهم 30 هدفا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والهزيمة فى 11 مباراة.
بيراميدز يعمق جراح المقاولون
فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل.
بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 62 في وصافة جدول ترتيب الدورى العام بعد خوض 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكهم 20.
بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الدورى العام، بعد أن خاض 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مباراة، بينما خسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 30.
الاسماعيلي يتعادل مع فاركو
تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع فاركو فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 33 فى المركز الثانى عشر بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31.
فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 37، فى المركز الثامن، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفا.