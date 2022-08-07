نتائج مباريات اليوم السبت 6 - 8 - 2022 في الدوري المصري

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 48 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 44 هدفا وسكنت شباكهم 30 هدفا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والهزيمة فى 11 مباراة.

بيراميدز يعمق جراح المقاولون

فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 62 في وصافة جدول ترتيب الدورى العام بعد خوض 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكهم 20.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الدورى العام، بعد أن خاض 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مباراة، بينما خسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 30.

الاسماعيلي يتعادل مع فاركو

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع فاركو فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 33 فى المركز الثانى عشر بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 37، فى المركز الثامن، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفا.