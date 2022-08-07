شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 6 - 8 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 6 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والإسماعيلى.

أقيمت اليوم السبت ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت مباراتين بفوز أحد طرفي اللقاء وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، حيث حقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.