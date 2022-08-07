شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر بإنجلترا تعبر بحر المانش وتسجل رقماً جديدا.. أشرف صبحى: إنجاز جديد لأبطالنا من القادرين باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البعثة المصرية المتواجدة بمدينة "فولكستون" بإنجلترا، رقماً جديداً فى عبور "بحر المانش" فى زمن قدره ١٢ ساعة ودقيقتين، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

واستطاع اللاعبون - أعضاء البعثة- عبور المانش، وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، وذلك بمشاركة كل من السباح محمد الحسينى - من ذوى الهمم متلاومة داون، والسباح أحمد أسامة، والسباحة “شيرويت حافظ”. وسباحتين ألمانيتين، بقيادة الكابتن “خالد شلبى” السباح العالمى و قاهر المانش.

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى أبطال مصر ، الذين صنعوا إنجازاً جديداً للرياضة المصرية، وتحقيق رقم جديد فى زمن عبور بحر المانش، مؤكداً على الدعم الكامل لكل الأبطال الرياضيين الذين يمثلون مصر فى مختلف المحافل، ويحرصون على صناعة تاريخ مشرف لوطنهم بالعزيمة والإصرار والتفوق الرياضي وخاصة من ابطالنا القادرون باختلاف.

قال وزير الرياضة : "تشهد مصر العديد من الإنجازات فى مختلف القطاعات ومنها الشباب والرياضة، وتحقيق العديد من الألقاب فى الألعاب الفردية والجماعية فى جميع البطولات، فى ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التى دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

من جانبهم، عبر أعضاء البعثة المصرية عن بالغ سعادتهم بالنجاح فى تحدى عبور المانش، وتسجيل رقم جديد باسم مصر ، وأهدوا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية وجميع أفراد الشعب المصري.

وجاءت الفكرة عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية عام ٢٠١٨، وطلبها من كابتن خالد شلبى الانضمام لفريق عبور بحر المانش ، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج و المزج بين الأصحاء وذوى الهمم، و كذا فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية فى إشارة إلى دعم التواصل و التعاون بين الشعوب.

وتضم البعثة ٤ سباحين،فردين من الاحتياجات الخاصة ،وفردين من الاسوياء وحرصت وزارة الشباب والرياضه على إرسال فريق عمل للتنسيق والإشراف للبعثه المصريه المشاركه في عبور المانش بمشاركه احمد عبد الخالق مدير عام السياحه و الفاعليات الرياضيه وحسام هندي المنسق الإعلامي للبعثة

وكان كابتن خالد شلبي إعاقة حركية شلل كامل بالذراع الايمن سبق له عبور بحر المانش فى 1983 فى 16ساعة و 22 دقيقة و السباح محمد الحسينى أعاقة ذهنية متلازمة داون و المكرم من فخامة الرئيس فى مؤتمر الشباب عام 2017



1 (3)



1 (4)



1 (5)



1 (1)