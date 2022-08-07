شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يحذر اللاعبين من نغمة "الناشئين" أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد النحاس، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق، من التراخى فى ظل قرار الأهلي باللعب بالناشئين، مطالبًا لاعبيه بالتركيز، وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على المارد الأحمر، من أجل إسعاد جماهير سيد البلد وتكون المباراة بمثابة مصالحة مع الجماهير.

ومن جهة أخرى رغم ظهور اللاعب المحترف الأنجولي وهداف الفريق مابولولو بشكل طيب في التدريبات، ولكن المدير الفني أصر على استبعاده من اللقاء حتى لا تعود له الإصابة مجددا، وفضّل أن يستكمل علاجه كاملا ولا تتفاقم الإصابة ويخسر اللاعب بشكل نهائي، وطلب أن يستكمل تدريباته بشكل كامل.

كما أن اللاعب فوزي الحناوي أصبح جاهزا تماما بعد عودته من الإصابة التي لحقت به وطلب أن يكون له دور مع الفريق في المباراة القادمة أمام النادي الأهلي وخاصة انه يقوم بتدريباته على أكمل وجه.