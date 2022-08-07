شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المقاولون بهدف أحمد سامى فى الظهور الأول لشوقى غريب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 62 في وصافة جدول ترتيب الدورى العام بعد خوض 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكهم 20.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 25 في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الدورى العام، بعد أن خاض 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مباراة، بينما خسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 30.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - هشام محمد - محمود صابر - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ودخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فى الدفاع.. أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - فاروق كابور - حسن الشامى، فى الوسط.. محمود عبد العزيز - أحمد كابوريا - محمد مجلى - امادو نياص، فى الهجوم.. محمد سالم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين - يوسف الجوهري - محمد حمدي زكي - كريم مصطفى - أحمد الشيمي - جون أوكلي - أحمد علي - عماد فتحي - أحمد الكوهي.