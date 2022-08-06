الامارات | خيول الإمارات تخوض تحدي إحراز لقب «بري موريس دو غيست» الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية اليوم إلى مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق، حيث تخوض ثلاثة من جياد الإمارات التحدي على لقب سباق «بري موريس دو غيست» لمسافة 1300 متر، والمخصص لخيول الفئة الأولى، ممثلة بـ«بيرفكت باور» المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«نافال كراون» بشعار «غودولفين»، و«منزال» المدافع عن ألوان «شادويل». ويتطلع «بيرفكت باور» بإشراف المدرب ريتشارد فاهي، إلى تسجيل انتصاره الرابع في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والثاني له الموسم الجاري، بعد أن انتزع يونيو الماضي لقب «كورنيشن كب» في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني. بدوره، يسعى «نافال كاروان» بإشراف المدرب شارلي آبلبي إلى إحراز اللقب الكبير، بعد تألق لافت في الفترة السابقة على مسافتي 1200 و1400 متر، من ضمنها فوزه مطلع العام الجاري في دبي بلقب بطولة «قلعة الفهيدي» لخيول «جروب 2»، قبل حصده في يونيو الماضي انتصاره الأول في سباقات «جروب1»، بتتويجه بطلاً في «بالتنام جولي ستيكس» ضمن مهرجان «رويال آسكوت».

ويتجه «منزال» بإشراف المدرب أوين بوراس، إلى «دوفيل» بطموح الارتقاء بمستوى الإنجازات، وتسجيل فوزه الأول في الفئة الأولى، ويتسلح مهر «شادويل» بقدراته الاندفاعية التي قادته في مشاركته الأخيرة الشهر الماضي إلى تسجيل انتصارٍ مستحق في سباق لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» امتد لمسافة 1200 متر على مضمار «نيوبري» البريطاني.

السباق يقام على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق وعلى مسافة 1300 متر.