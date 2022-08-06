شكرا لقرائتكم خبر الأخضر الشاب يواجه الفراعنة في نهائي العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم، نحو استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، الذي يستضيف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، بين المنتخب السعودي ونظيره المصري.

وبلغ الأخضر نهائي البطولة، بعد فوزه (5-0) على فلسطين في نصف النهائي، أما المنتخب المصري فتجاوز الجزائر (3-1).

ولم يسبق للفراعنة تحقيق الفوز على السعودية في 3 مواجهات سابقة بكأس العرب للشباب.

وكانت المواجهة الأولى بدور المجموعات في نسخة 2011، التي استضافها المغرب، وحقق الأخضر الفوز بهدف نظيف، ليتجاوز الفراعنة إلى النهائي.

وجاءت المواجهة الثانية في نسخة 2020 بالسعودية، وكانت بدور المجموعات أيضا، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

أما اللقاء الثالث فكان في النسخة الأخيرة من البطولة بمصر، والتقى المنتخبان في نصف النهائي، وتمكن الأخضر من الفوز (3-2).

ويسعى الأخضر، للتويج ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، من أجل الوصول إلى لقبه الثالث، وفض الشراكة مع شقيقه المغربي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.

ويعد هجوم الأخضر الأقوى في البطولة، بتسجيله 11 هدفا، كما أن المنتخب السعودي هو الأقوى على مستوى الدفاع والحراسة، إذ تلقى هدفا وحيدا في أربع مباريات.

في المقابل، يأمل شباب الفراعنة في التتويج بالكأس العربية للمرة الأولى في تاريخه، وإضافة اسم مصر لسجل الأبطال.

وتعد بطولة كأس العرب للشباب 2022 في نسختها الثامنة، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.

تاريخ بطولة كأس العرب للشباب منذ انطلاقها:

