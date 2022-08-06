الأخضر الشاب يواجه الفراعنة في نهائي العرب

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وبلغ الأخضر نهائي البطولة، بعد فوزه (5-0) على فلسطين في نصف النهائي، أما المنتخب المصري فتجاوز الجزائر (3-1).ولم يسبق للفراعنة تحقيق الفوز على السعودية في 3 مواجهات سابقة بكأس العرب للشباب.
وكانت المواجهة الأولى بدور المجموعات في نسخة 2011، التي استضافها المغرب، وحقق الأخضر الفوز بهدف نظيف، ليتجاوز الفراعنة إلى النهائي.
وجاءت المواجهة الثانية في نسخة 2020 بالسعودية، وكانت بدور المجموعات أيضا، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).
أما اللقاء الثالث فكان في النسخة الأخيرة من البطولة بمصر، والتقى المنتخبان في نصف النهائي، وتمكن الأخضر من الفوز (3-2).
ويسعى الأخضر، للتويج ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، من أجل الوصول إلى لقبه الثالث، وفض الشراكة مع شقيقه المغربي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة.
ويعد هجوم الأخضر الأقوى في البطولة، بتسجيله 11 هدفا، كما أن المنتخب السعودي هو الأقوى على مستوى الدفاع والحراسة، إذ تلقى هدفا وحيدا في أربع مباريات.
في المقابل، يأمل شباب الفراعنة في التتويج بالكأس العربية للمرة الأولى في تاريخه، وإضافة اسم مصر لسجل الأبطال.
وتعد بطولة كأس العرب للشباب 2022 في نسختها الثامنة، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.
تاريخ بطولة كأس العرب للشباب منذ انطلاقها:
- النسخة الأولى، أقيمت في المغرب عام 1983 وتوج بلقبها منتخب العراق، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب السعودية.
- منتخب السعودية يفوز بالنسخة (الثانية) مباشرة بعد عامين على حساب الجزائر في عقر دارها عام 1985.
- أقيمت النسخة الثالثة في العراق وتوج بها منتخب المغرب عام 1989 على حساب أسود الرافدين، ثم توقفت البطولة لأكثر من 22 عاما.
- مع عودتها عام 2011، حافظ المنتخب المغربي على اللقب، عندما فاز على الأخضر السعودي في نهائي النسخة الرابعة.
- أقيمت النسخة الخامسة بالأردن عام 2012، وفاز بها منتخب تونس، بعد أن تغلب على شقيقه السعودي.
- توج منتخب السنغال (ضيف البطولة)، بطلا للنسخة السادسة التي أقيمت في السعودية عام 2020، بعد فوزه على تونس في النهائي.
- ظفر شباب السعودية بلقب النسخة السابعة، التي أقيمت في مصر خلال العام الماضي 2021، بعد فوزهم في المباراة النهائية على الجزائر
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