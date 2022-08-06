الهلال يختبر الميريا قبل مواجهته ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخن مالك نادي ألميريا الإسباني المستشار تركي آل الشيخ المواجهة الودية الأولى لفريق الهلال الكروي الأول التي ستقام في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بيرنلي في مدينة باريتون الإنجليزية ضمن تحضيرات الفريقين لموسمهما الجديد، حيث تعد تجربة الهلال الأولى له في معسكره الحالي في برمنغهام والأخيرة لألميريا قبل مواجهة ريال مدريد في افتتاحية الدوري الإسباني بعد عودة الفريق للدرجة الأولى الإسباني «الليجا» الجمعة المقبل، فيما يفتتح الهلال موسمه في الـ 25 من أغسطس الحالي.

وحملت تصريحات تركي آل الشيخ الجدية لخوض المواجهة وانتفاء صفة المجاملة كونه محبا للهلال صاحب الريادة السعودية في مواجهة الفرق الأوروبية على الصعيدين الرسمي والودي، بعد أن قال قبل المواجهة بـ 48 ساعة «أعطيت تعليماتي للمدرب بعدم مراعاة مشاعري كوني هلاليا في التسجيل» وأن فريقه حضر لموطن كرة القدم لتقديم الدروس القاسية، مضيفا أن أسود الميريا صعبة الترويض «في إشارة إلى إعلان مبكر لتحدي بطل القارة الآسيوية في 4 مناسبات ورابع أندية العالم وزعيم الأندية بـ 65 بطولة محلية وخارجية».

وتشهد مواجهة اليوم اهتماما جماهيريا وإعلاميا كبيرا من خلال زخ النقل عبر 4 قنوات فضائية واستديو تحليلي يضم نجوما محليين وأجانب، في الوقت ذاته يغيب عن المشهد الهلالي هدافه النيجيري الدولي إديون إيغالو الذي منعته قضية عائلية مرفوعة عليه في إنجلترا من دخول أراضيها وبالتالي تحتم بقاؤه وحيدا في العاصمة الرياض وتخصيص تدرييات انفرادية له، إلى جانب غياب قائد الفريق سلمان الفرج الذي ما زال يواصل علاجه الطبيعي وياسر الشهراني لإصابته في عضلة الساق في المعسكر الحالي.

نقاط من المواجهة:







بدأ معسكر الهلال في برمنغهام في 29 يوليو الماضي وينتهي في الـ 13 من أغسطس الحالي.



يخوض مواجهتين وديتين أخريين ومثلهما في الرياض بعد العودة من المعسكر.



موسى ماريغا سيعوض غياب إديون إيغالو في مركز الهجوم في مواجهة اليوم.



ناصر الدوسري وعبدالله عطيف يعوضان غياب ياسر الشهراني وسلمان الفرج.



4 قنوات فضائية ستنقل المواجهة وهي روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وقناة LBC.



آل الشيخ طلب من المدرب روبي عدم مراعاة شعوره أبدا كمشجع للهلال.



أبرز مواجهات الهلال في المعسكرات الخارجية:





2008 واجه إنتر ميلان الإيطالي



2009لعب ضد برمنجهام الإنجليزي



2012 لعب ضد مانشستر سيتي



2019 خاض مواجهة ضد أودنيزي الإيطالي



أبرز المواجهات الودية للهلال ضد الفرق الأوروبية: