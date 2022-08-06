شكرا لقرائتكم خبر «النايف» الأسرع توقيتا بمهرجان الهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع «النايف» لنايف بن عبدالمطلب الشريف لقب الأسرع بعد حصوله على المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة جذاع قعدان، بـ8:02.239 دقائق ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

واستخدم مضمر القعود «النايف» ماجد القرشي أسلوب المساير منذ بدء انطلاقة الشوط، وقبل نهاية السباق بـ 500 م ضاعف جهده متجاوزا القعود شاهين الذي كان مرشحا قبله للفوز .

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط العشرة المخصصة لمنافسات الجذاع 5 كم في الفترة الصباحية كالتالي «وعد» لهجن السيلية، «نجد» لـ بندر محمد الهاجري، «الهيلعي» لـ طالب فهد المري، «دانة» لمبارك ربيع العجمي، «شقران» لحشر ظفر الهاجري، «قصايد» لأحمد مانع آل عامر، «جلمود» لناصر سحاب الرشيدي، «شهلوله» لمحمد معزي العتيبي، وأخيرا «ضبيان» لعواض مزيد الشلوي.