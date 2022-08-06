الوحدة يتعادل مع ليفانتي الإسباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل الوحدة مع ليفانتي الإسباني بنتيجة 1-1، ضمن المعسكر الإعدادي للفريق في مدينة مورسيا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ودفع مدرب الوحدة البوسني برونو أكرابوفيتش بتشكيل ضم منير المحمدي، إسلام هوساوي، أوسكار دوراتي، ألبرتوبوتيا، حمد الجيزاني، أنسيلمو دي موراييس، علا حجي، فيصل فجر، يحيى النجعي، جيرسون رودريجيز وديفيد بوجيل.

وتقدم ليفانتي مبكرا بعد مرور 3 دقائق فقط، قبل أن يتمكن المدافع الكوستاريكي أوسكار دوراتي من إدراك التعادل بالدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب الوحدة بمجموعة من البدلاء، لإتاحة الفرصة أمام العديد من العناصر، لتنتهي المباراة بنتيجة الشوط الأول (1-1).

وكان الوحدة قد فاز في التجربة الأولى بهدف دون رد على مينيرفا، وخسر التجربتين الثانية والثالثة أمام إنترسيتي وإيركوليس (1-0).

ويحل الوحدة ضيفا على النصر بملعب مرسول بارك، يوم 27 أغسطس، في افتتاح دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.