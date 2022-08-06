شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يلاحق مسجلي المكالمات جنائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعد نادي الاتحاد في بيان رسمي ملاحقة المتسببين في ضرره جنائيا ورياضيا خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية تعرضه وإدارييه، حامد البلوي ومشعل السعيد، ومهاجمه عبدالرزاق حمدالله لعقوبات قاسية من لجنة الاحتراف بسبب شكوى النصر ضدهم.

الاتحاد نشر بيانا رسميا عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا أكد خلاله بدء مجلس إدارة النادي فعليا في الخطوات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بنادي الاتحاد، من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية.

وقال العميد في بيانه «نحن على ثقة في أن العدالة ستقول كلمتها في آخر المطاف في هذه القضية، وأن الحكم ما زال حكما ابتدائيا، وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني، مع العلم أن القضية حاليا منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصا وأنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي».

وأكد على ثقته الكاملة في الجهات الرياضية بالسعودية وعلى رأسها وزارة الرياضة، ومركز التحكيم، واتحاد القدم ولجانه، وكذلك ثقته الكاملة في الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية، وقدرتها إثبات حق النادي ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة النظام العام في المملكة.

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد والبلوي والسعيد بتهمة تحريض حمدالله على التمرد وفسخ عقده مع النادي للانضمام للعميد، واشتكت المهاجم المغربي للتفاوض مع ناد آخر خلال مدة سريان عقده مع النادي، وقد أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قراراتها أخيرا في القضية المثارة منذ أبريل الماضي وهي قرارات قابلة للاستئناف.

وكانت إدارة الاتحاد أعلنت، رسميا، رحيل مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي، عن منصبه، على خلفية أزمة قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الفريق.

وقامت بتعيين مشـاري خـان مديـرا للكـرة بالنـادي، فـي قرار رسـمي، أعلنـه المركز الإعلامي.

وتعكـف إدارة نـادي الاتحاد حاليا علـى ترتيب أمور الفريق والعبيه استعدادا للموسم الجديـد، سـواء كان مـن حيـث الصفقـات الجديـدة أو تجديـد عقـود البعض، خاصـة مع منعه من القيـد خلال فتـرة الانتقالات الشتوية القادمة