صلاح يقود ليفربول للتعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للتعادل مع فريق فولهام 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 33، وتعادل ليفربول عن طريق دارون نونيز في الدقيقة 64، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولفولهام في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 80.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هدفا في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وحصد كل فريق أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

وافتتح فولهام التسجيل في الدقيقة 32، عندما رفع تيتي كرة عرضية نحو القائم البعيد، ارتقى لها متروفيتش من فوق أرنولد، ليضعها برأسه في الشباك.

وأدرك كلوب أن هناك حاجة للتغيير في تشكيلة فريقه، فأقدم على إشرك نونيز وهارفي إليوت مكان فيرمينو وتياجو بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الثاني.

وكان لدخول نونيز مفعول السحر، حيث اقترب من التسجيل في الدقيقة 62، عندما قابل عرضية صلاح المنخفضة بكعب قدمه، بيد أن الحارس روداك تصدى للمحاولة.

لكن نونيز عرض بعدها بدقيقتين، وبطريقة الهجمة السابقة نفسها، عندما قابل عرضية صلاح بكعب قدمه في الشباك.

وفي الدقيقة 67 رفع أرنولد عرضية طويلة من الناحية اليمنى، استقبلها نونيز برأسه قبل أن يسددها ويبعدها ريام.

وعلى عكس المجريات، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فولهام بعد تعرض متروفيتش للعرقلة من فان دايك، وسدد المهاجم الصربي الركلة بنجاح في الدقيقة 71.

وأرسل هندرسون الكرة إلى نونيز الذي سددها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 76، ثم وجه أرنولد عرضية من الناحية اليمنى، حاول نونيز السيطرة عليها، لكنها وصلت إلى صلاح الذي أسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة 80.