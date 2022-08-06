هل ذهب لوكاكو ضحية الرقم الملعون في تشيلسي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدرب تشيلسي توماس توخيل، أنه لا يوجد لاعب في الفريق يريد ارتداء القميص رقم 9، بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي الصيف الماضي قادما من إنتر مقابل 97,5 مليون إسترليني، لكنه قدم مستوى باهتا، وسجل 15 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات، ليعود إلى إنتر على سبيل الإعارة.

ومنذ رحيل جيمي فلويد في 2004، تعاقب على القميص رقم 9 في تشيلسي 11 لاعبا، فشلوا جميعا في تحقيق مسيرة جيدة مع الفريق اللندني.

اللاعبون الذين أصيبوا بلعنة القميص رقم 9 مع تشيلسي:

ماتيا كيزمان

المهاجم الصربي وقع للنادي اللندني مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني قادما من آيندهوفن الهولندي عام 2004، لكنه لم يستطع المكوث لأكثر من موسم واحد بعد ظهوره المخيب للآمال مع الفريق.، ليكون أول ضحايا لعنة القميص رقم 9.

هيرنان كريسبو

المهاجم الأرجنتيني كان أحد أفضل اللاعبين في الملاعب الأوروبية، سواء في تسعينات القرن الماضي أو مطلع الألفية الثالثة.

رغم ذلك لم يستطع كريسبو إظهار أفضل ما لديه عقب انضمامه للفريق اللندني عام 2003. واكتفى المهاجم الأرجنتيني بتسجيل 25 هدفا خلال 73 مباراة خاضها على مدار موسمين، قبل أن يعيره النادي مرتين إلى ميلان والإنتر، قبل انضمامه بصفة نهائية إلى النيراتزوري عام 2008.

خالد بولحروز

لم يكن اللاعب الهولندي مؤهلا لحمل القميص رقم 9، نظرا لكونه مدافعا، إلا أنه حصل عليه بشكل استثنائي لدى وصوله إلى النادي الإنجليزي.

ولم يستطع بولحروز الظهور في أكثر من 20 مباراة، ليرحل عن تشيلسي دون أن يسجل أي هدف معه.

ستيف سيدويل

حصل سيدويل على القميص رقم 9 فور انضمامه إلى البلوز عام 2007، لكنه أنهى رحلته مع الفريق سريعا بعد موسم واحد، اكتفى خلاله بإحراز هدف وحيد خلال 25 مباراة.

فرانكو دي سانتو

لم يتمكن المهاجم الأرجنتيني من تسجيل أي هدف خلال ظهوره مع تشيلسي في 16 مباراة بموسم 2008 - 2009، ليرحل معارا إلى بلاكبيرن روفرز الإنجليزي قبل بيعه إلى مواطنه ويجان لاحقا.

فرناندو توريس

رغم فوزه مع البلوز بعدد من الألقاب فإن توريس لم يتمكن من الظهور بالمستوى نفسه الذي كان عليه مع الريدز، ليغادر بعد 3 سنوات.

راداميل فالكاو

المهاجم الكولومبي المميز كان أحد العابرين على ملعب ستامفورد بريدج لفترة وجيزة بموسم 2015 - 2016، انتهت بتسجيله هدفا وحيدا خلال 12 مباراة.

ألفارو موراتا

انضم المهاجم الإسباني إلى تشيلسي في صيف 2017، قادما من ريال مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، جعلته الأغلى في تاريخ النادي آنذاك.

وحمل موراتا في موسمه الأول القميص رقم 9، لكنه سجل خلاله 15 هدفا خلال 48 مباراة،، ليتقرر رحيله بعدها إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

جونزالو هيجوايين

أمضى المهاجم الأرجنتيني فترة إعارة قصيرة بقميص البلوز عام 2019، اكتفى خلالها بإحراز 5 أهداف في 18 مباراة.

تامي أبراهام

ويعد أبراهام الاستثناء الوحيد بين حاملي القميص رقم 9 في تشيلسي، نظرا لتقديمه مردودا جيدا مع الفريق آخر عامين، والذي كلله بتسجيله 30 هدفا خلال 79 مباراة.

رغم ذلك فإن اللعنة أصابت أبراهام من اتجاه آخر، وهو تحوله إلى لاعب بديل فور وصول المدرب الألماني توماس توخيل قبل التضحية به بعد وصول لوكاكو.