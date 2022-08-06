ساديو ماني الأعلى أجرا في صفوف بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح المهاجم السنغالي، ساديو ماني، اللاعب الأعلى أجرا في صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، ليحقق بذلك أمنيته التي كانت أحد أسباب رحيله عن فريق ليفربول ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان ماني قد رحل إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، لخوض تحديات جديدة، بحسب تصريحاته المعلنة، لكن من بين الأسباب أيضا عدم حصوله على راتب يليق بمكانته في ليفربول، طبقا لما نشرته بعض التقارير الصحفية البريطانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن ماني بات صاحب أعلى راتب في بايرن ميونخ حاليا، بواقع 22 مليون يورو سنويا.

من جهة ثانية استهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه آينتراخت فرانكفورت (6-1) في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما الجمعة.

وافتتح لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، ليصبح صاحب الهدف الأول للعملاق البافاري والموسم الجديد «للبوندسليغا».

وضاعف المدافع الفرنسي بنيامين بافارد النتيجة بعد ست دقائق فقط.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني، القادم من ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سجله التهديفي، بإحرازه الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 29.

وعزز اللاعب الشاب جمال موسيالا تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 35، وأضاف زميله المهاجم سيرج جنابري الهدف الخامس قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومن ثم اختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف الشخصي الثاني له والسادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 83.