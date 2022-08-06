شكرا لقرائتكم خبر بطاقة صفراء تورط نجم أرسنال في المراهنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحقيقا منذ يناير الماضي، بشأن وجود شبهات حول احتمال تعمد السويسري غرانيت تجاكا لاعب أرسنال الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراته ضد ليدز يونايتد.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن تشاكا أضاع الوقت خلال المباراة أمام مضيفه ليدز يونايتد (4-1) في ديسمبر الماضي، ضمن «البريمير ليغ»، بصورة غريبة حتى يحصل على إنذار، في ذات التوقيت، الذي كثرت فيه المراهنات على نيل النجم السويسري هذه البطاقة الصفراء بمبالغ وصلت لـ52 ألف جنيه إسترليني تدفع بواسطة العملات المشفرة.

ووصل الأمر إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا والتي أظهرت تحقيقاتها عن إمكانية أن تكون المافيا الألبانية متورطة في هذه الواقعة بالتحديد، طبقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس.

وترى السلطات البريطانية أن سوق العملات المشفرة يشهد مراهنات مخالفة لكل اللوائح والقوانين، وأن عمليات التلاعب تتم في عدة دول خارج بريطانيا أبرزها ألبانيا.