الخطيب: رحيل موسيماني أثر على أداء الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال كلمته المذاعة على قناة الأهلى أن مجلس الادارة كان يدرك أن فريق الكرة سيتراجع بشكل ما فى الاداء الفنى والبدنى فى ظل التلاحم الشديد للمباريات التى يخوضها الفريق على مدار 3 مواسم متتالية دون الحصول على أى فترات راحة .

وأوضح الخطيب أن الفريق تعرض لظروف صعبة للغاية رغم أن هذا الفريق هو الذى وصل الى نهائى أبطال افريقيا 3 مرات متتالية وحصد بطولتين .

وأشار الى أن هناك عوامل كثيرة أثرت على أداء الفريق منها التحكيم الذى ظهر بشكل سيئ للغاية ضد الأهلى منذ الموسم الماضى بأخطاء فجة ضد الأهلى ومجملات للمنافس والأهلى حاول التصدى لذلك من خلال جوابات رسمية الى اتحاد الكرة والاتصال بمسئولى الاتحاد أو رابطة الاندية للتأكيد على أخطاء التحكيم وكنا نجد الرد : " معاكم حق ".

وعن رحيل بيتسو موسيمانى اكد الخطيب أن من الامور التى أثرت على اداء الأهلى رحيل مدرب فى وسط الموسم رغم أنه حقق كل الأرقام التى يصعب تكرارها مشيرا الى أن موسيمانى تعرض لحمله عنيفة.

مشيرا الى أن موسيمانى بعد عودته من المغرب بعد مشاركته فى احدى الفعاليات التابعة للفيفا أكد رغبته فى الرحيل بسبب الأزمات الصحية والنفسية .

وأكد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أن النادى الأهلى هو رمز الوطنية ودائما يدعم مصر ويضعها فوق اعتبار .

وأوضح خلال كلمته المذاعة على قناة الأهلى أن الأهلى دائما يضع مصر فى المقدمة والكل شاهد أثناء مشاركة منتخب مصر فى بطولة امم افريقيا الأخيرة ومشاركة الأهلى فى كأس العالم للاندية وحينها فضل الأهلى مصلحة منتخب مصر على الأهلى .

وقال الخطيب : الوطنية فعل وليس مجرد ترديد كلام .. الوطنية دائما عنوان الأهلى وهو يضع مصر فوقه دائما .

وأكد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أن رئيس النادى لا يظهر كثيرا عبر وسائل الاعلام فنادرا ما يتحدث رئيس النادى ويظهر مرة واحدة فى العام أو مرتين على أقصى تقدير .

وأوضح الخطيب خلال كلمته المسجلة المذاعة عبر قناة النادى الأهلى أن الادارة حزينه لما يحدث ولكنها تعرف طريقة الاصلاح ولكن لن يحدث الاصلاح الا بدعم الجماهير .

وأشار الى الادارة أكثر الجهات التى تغضب خاصة أن تتحمل جزء كبير .

وأوضح الخطيب أن فريق الكرة وصل خلال أخر 6 سنوات وصل للنهائيات 5 مرات فى نهائيات افريقيا والكل يعلم كيف خسر الفريق البطولة فى العام الماضيى .

وأشار الى أن حصول الأهلى على بطولتين لافريقيا عامين متتاليين أمر يليق بالنادى الأهلى واقتربنا كثيرا من البطولة الثالثة على التوالى ولكننا خسرناها بمساعدة ناس من مصر .

وأشار الى أن الأهلى فى آخر 4 سنوات حقق الأهلى 12 بطولة وهو ما يجعل الجميع يفخر بالنادى الأهلى ولا يمكن لأحد أن يهد أو يشكك فى فخر الجماهير بالنادى الأهلى مشيرا الى أن الأهلى حقق 3 دورى وبطولة كاس مصر و2 سوبر مصرى و 2 دورى أبطال افريقيا بالاضافة الى برونزيتين فى كأس العالم للأندية .