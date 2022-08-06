الأهلي يطلب العدل .. الخطيب: التحكيم فيه مجاملات لصالح طرف آخر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمود الخطيب ان النادي الاهلي لعب كأس العالم للأندية باللاعبين الناشئين بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا .

وأضاف الخطيب في فيديو أذاعته قناة الأهلي: الاهلي فضل مصر وأثبت أن مصر قبل الجميع ولم نعلق ولم نتحدث عن الأمر وهذا دورنا الوطني ، دور لا يعترض ويساهم مع الوطن .

وأكمل :الهجوم علي اللاعبين اعلم انه من حب الجماهير فيهم وثقتهم في قدراتهم وإمكانياتهم وهذا ما اخبرتهم انه من حب الجماهير يأتي الهجوم لأنني كنت لاعب واعرف ذلك.

وأوضح : هم نفس اللاعبين الذين وصلوا إلى ثالث العالم.

وعن خسارة الألقاب قال : هناك 3 مواسم متلاحمة رقم قياسي في عدد المباريات وعدد ساعات السفر وعوامل خارجية مثل التحكيم .

وأردف : علامة استفهام كبيرة على التحكيم منذ الموسم الماضي ومجاملات لصالح طرف آخر الاهلي يطلب العدل فقط .