اخبار الرياضه

الأهلي يطلب العدل .. الخطيب: التحكيم فيه مجاملات لصالح طرف آخر

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمود الخطيب ان النادي الاهلي لعب كأس العالم للأندية باللاعبين الناشئين بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا .

وأضاف الخطيب في فيديو أذاعته قناة الأهلي: الاهلي فضل مصر وأثبت أن مصر قبل الجميع ولم نعلق ولم نتحدث عن الأمر وهذا دورنا الوطني ، دور لا يعترض ويساهم مع الوطن .

وأكمل :الهجوم علي اللاعبين اعلم انه من حب الجماهير فيهم وثقتهم في قدراتهم وإمكانياتهم وهذا ما اخبرتهم انه من حب الجماهير يأتي الهجوم لأنني كنت لاعب واعرف ذلك.

وأوضح : هم نفس اللاعبين الذين وصلوا إلى ثالث العالم.

وعن خسارة الألقاب قال : هناك 3 مواسم متلاحمة رقم قياسي في عدد المباريات وعدد ساعات السفر وعوامل خارجية مثل التحكيم .

وأردف : علامة استفهام كبيرة على التحكيم منذ الموسم الماضي ومجاملات لصالح طرف آخر الاهلي يطلب العدل فقط .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا