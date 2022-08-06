- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الملاكمة يحصدون 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين فى ختام البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة التى استضافتها مصر بالمركز الأوليمبى بحصد الفراعنة 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.
وجاءت الذهبيات عن طريق أدهم علي حسين وزن 48 كجم و عبدالله سعيد وزن 54 كجم و أحمد عبد الحفيظ وزن 60 كجم وأحمد عبد الموجود وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 67 كجم وتميم نعيم وزن 86 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم وحازم نادر وزن + 92 كجم.
بينما حصد الفضيتين كل من: محمد مبروك وزن 75 كجم ومحمود سالم فى وزن 80 كجم، بينما حصد البرونزيتين فارس فؤاد وزن 75 كجم ومحمد أحمد الأحمر وزن 71 كجم.
شباب الملاكمة (2)
شباب الملاكمة (3)
شباب الملاكمة (1)