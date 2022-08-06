شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الملاكمة يحصدون 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين فى ختام البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم منافسات البطولة العربية لشباب الملاكمة التى استضافتها مصر بالمركز الأوليمبى بحصد الفراعنة 8 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

وجاءت الذهبيات عن طريق أدهم علي حسين وزن 48 كجم و عبدالله سعيد وزن 54 كجم و أحمد عبد الحفيظ وزن 60 كجم وأحمد عبد الموجود وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 67 كجم وتميم نعيم وزن 86 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم وحازم نادر وزن + 92 كجم.

بينما حصد الفضيتين كل من: محمد مبروك وزن 75 كجم ومحمود سالم فى وزن 80 كجم، بينما حصد البرونزيتين فارس فؤاد وزن 75 كجم ومحمد أحمد الأحمر وزن 71 كجم.