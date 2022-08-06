شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحتفل بلاعبه مروان عباس قبل مران التماسيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، باللاعب مروان عباس مواليد (2003) بمناسبة نجاحه فى الثانوية العامة، وذلك على هامش مران التماسيح اليوم.



أسوان يحتفل بلاعبه مروان عباس (1)



أسوان يحتفل بلاعبه مروان عباس (2)

ووعدت إدارة نادي أسوان، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ربيع ياسين المدير الفني الجديد لزهرة الجنوب بحسم عدد من الصفقات الجديدة خلال تواجد الفريق بمعسكر الإسكندرية والذى ينتهي 24 أغسطس الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي أسوان تصعيد أربعة لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الأول استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز، ولسد العجز العددى في صفوف الفريق بعد رحيل 17 لاعبا والتعاقد مع ستة لاعبين فقط.

وقام الجهاز الفني بتصعيد ثنائي فريق 2003، أحمد عبدالسيد حمزة ظهير أيسر، وعمر على عباس هاف ليفت، وثنائي فريق 2002 مصطفي إبراهيم ( كافو ) صانع ألعاب وجناح، وعلاء الدين مندور ظهير أيمن.

جاء قرار تصعيد الرباعي الناشئ ضمن السياسة المتبعة من الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة بالاعتماد على قطاع ناشئين النادي والاهتمام بالمواهب الصغيرة واعطاء الفرصة لهم للظهور.