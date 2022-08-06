شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أسوان ينعي رئيسه السابق المستشار حسن عبده خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نادي أسوان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والذى رحل عن عالمنا اليوم السبت.

الراحل المستشار حسين عبده خليل ابن النوبة، هو من مواليد محافظة أسوان ونوبي الأصل ومن أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة بحسب السن، كما عمل رئيسا لقطاع جنوب الصعيد.

ووعدت إدارة نادي أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ربيع ياسين المدير الفني الجديد لزهرة الجنوب، بحسم عدد من الصفقات الجديدة خلال تواجد الفريق بمعسكر الإسكندرية والذى ينتهي 24 أغسطس الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي أسوان تصعيد أربعة لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الأول استعدادًا للمشاركة في الدوري الممتاز، ولسد العجز العددى في صفوف الفريق بعد رحيل 17 لاعبا والتعاقد مع ستة لاعبين فقط.

وقام الجهاز الفني بتصعيد ثنائي فريق 2003، أحمد عبد السيد حمزة ظهير أيسر، وعمر على عباس هاف ليفت، وثنائي فريق 2002 مصطفى إبراهيم (كافو) صانع ألعاب وجناح، وعلاء الدين مندور ظهير أيمن.

جاء قرار تصعيد الرباعي الناشئ ضمن السياسة المتبعة من الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة بالاعتماد على قطاع ناشئين النادي والاهتمام بالمواهب الصغيرة واعطاء الفرصة لهم للظهور.