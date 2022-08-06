شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم المحلة 2 - 1 ويؤمن مركزه بالمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

تقدم فيوتشر بالدقيقة 42 عن طريق كريم نيدفيد، وتعادل عبده يحيى للمحلة فى الدقيقة 45، قبل أن يسجل الكاميروني جوناثان جوزيف نجويم الهدف الثاني لفيوتشر بالدقيقة 62.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 48 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 44 هدفا وسكنت شباكهم 30 هدفا، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والهزيمة فى 11 مباراة. يدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز والثلاث نقاط، حيث حقق فيوتشر الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق غزل المحلة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة.