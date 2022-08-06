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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 6 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها: الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الجولة 29 بالدوري.
اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت قبل السفر إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
وشهد المران مشاركة مجموعة من اللاعبين الكبار العائدين من الإصابة مع مجموعة اللاعبين الذين تم تصعيدهم أمس الجمعة بخلاف الناشئين الذين كانوا يتدربون مع الفريق الأول قبل قرار اللعب بالناشئين.
وأبرز اللاعبين المستمرين من الفريق الأول وشاركوا في التدريبات الجماعية، رامي ربيعة ومحمود متولي وعلي لطفي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني واليو ديانج ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود.
يخطط الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز، للبقاء فى الإسكندرية بعد مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
جاء تفكير الجهاز الفني للأهلي في البقاء بالإسكندرية بسبب ضيق الوقت قبل مباراته ضد المصري بالجولة الثلاثين من عمر المسابقة، علما بأن مباراة المصري ستقام الأربعاء المقبل باستاد برج العرب، ويفضل الجهاز الفني البقاء بالإسكندرية خشية تعرض لاعبيه للإرهاق من السفر إلى الإسكندرية مرتين خلال 3 أيام فقط.
قرر الجهاز الفني للأهلي منح 6 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية بعد مجلس الإدارة باستكمال مسابقة الدوري بمجموعة من اللاعبين الناشئين.
واللاعبون الذين حصلوا على راحة بالأهلي هم: "محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعلي معلول"، وحصلوا على إجازة حتى نهاية أغسطس الجارى قبل العودة للانتظام فى تدريبات الفريق.
يعود أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، إلى تدريبات الفريق عقب مباراة المصري بالدوري الممتاز بنسبة كبيرة بعد اقتراب انتهائه من برنامجه العلاجى حالياً للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً.
وغادر أحمد عبد القادر مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأخيرة بالدورى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، ويخوض برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة.
وغاب عبد القادر عن مباراة فاركو الأخيرة في الجولة 28 للدوري والممتاز وانتهت بالتعادل السلبي، كما سيغيب عن مباراتي الأتحاد غداً ، الأحد، والمصري الأربعاء المقبل في الجولتين 29 و30 في بطولة الدوري الممتاز.
يستعد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، للسفر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد قرار إدارة القلعة الحمراء باستكمال مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة لمواجهة حالة الإجهاد العارمة التى يعانى منها أغلب اللاعبين.
وتبدو حظوظ كل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني كبيرة في الحصول على راحة خلال الفترة المقبلة، بعدما عانى هؤلاء اللاعبون مع آخرين مُصابين من إجهاد واضح الموسم الحالي.
يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري من أجل تحديد مصيره من المشاركة في التدريبات الجماعية حسب استجابته للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.
وتعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية قبل أسبوعين ويخوض برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد أبوعبلة.