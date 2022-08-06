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القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 6 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها: الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الجولة 29 بالدوري.

اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت قبل السفر إلى الإسكندرية، استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهد المران مشاركة مجموعة من اللاعبين الكبار العائدين من الإصابة مع مجموعة اللاعبين الذين تم تصعيدهم أمس الجمعة بخلاف الناشئين الذين كانوا يتدربون مع الفريق الأول قبل قرار اللعب بالناشئين.

وأبرز اللاعبين المستمرين من الفريق الأول وشاركوا في التدريبات الجماعية، رامي ربيعة ومحمود متولي وعلي لطفي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني واليو ديانج ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود.

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