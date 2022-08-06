شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوى لاستضافة المقاولون العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى إطار مواجهات الدوري الممتاز، ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم بملعب الدفاع فى إطار مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.

ويحتل نادى المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.