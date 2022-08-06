شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا: حاولنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلى والإرهاق السر وراء التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن فريقه حاول الحصول على أفضل أداء في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي، لكن ذلك لم يحدث.

وقال ألميدا، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "خضنا مباراة اليوم أمام خصم قوي مثل الإسماعيلي، والذي يملك خط دفاع مكونا من 4 لاعبين، ونحن نملك مهاجمين فقط وكان من الصعب التفوق عليهم".

وأضاف: "لعبنا أمام النادي الأهلي ونجحنا في تحقيق نتيجة جيدة بعدما عملنا لها بشكل كبير، وكان لدينا يومين فقط للراحة ثم حاولنا اللعب في مباراة اليوم وإجراء بعض التغييرات في اللاعبين للحصول على أفضل أداء".

وتابع: "اليوم كنا نلعب أمام فريق مختلف عن الأهلي وبيراميدز وكان لدينا أكثر من خطة أمامهم وإدارة مثل هذه المباريات".

واستطرد: "الإسماعيلي لعب بعدد كبير من اللاعبين في منطقة وسط الملعب ولديهم تمركزات جيدة ولاعبون جيدون في خط الهجوم".

وأردف: "استراتيجيتنا في مباراة اليوم كانت هي التحكم في اللعب وذلك عن طريق التمرير بالكرة بشكل جيد وأبلغت اللاعبين بضوررة التحرك بالكرة ومن لمسة واحدة".

وقال ألميدا: "قمنا بتغيير أكثر من لاعب في خط الهجوم من أجل تسجيل الأخهداف ولكن بكل آسف لم نلعب المباراة التي كان من المفترض أن نلعبها بسبب الإجهاد حيث بذل اللاعبون الكثير من الجهد في مباراة الأهلي".

وأضاف: "الوقت كان قصير للغاية بين مباراة الأهلي ولقاء اليوم وسنسافر إلى القاهرة بعد غدٍ الاثنين ولن يكون هناك مجال للراحة كما أن فريق البنك الأهلي سيحصل على عدد أيام راحة أكثر منا".

وتابع: "تعادلنا في مباراة سموحة وكان لنا ركلة جزاء ونفس الأمر أمام الشرقية للدخان، لكن كانت لدينا في هذا اللقاء ركلتي جزاء ونفس الحال بالنسبة لمباراة الأهلي".

وأكمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو: "لدينا نقص في الفريق وتحديدًا في خط الهجوم بغياب لاعبين ونحاول بناء فريق جديد ولاعبين جدد، والنادي يفكر في التدعيم بلاعبين شباب والاعتماد على قطاع الناشئين".

واختتم ألميدا تصريحاته قائلا: "عقب عودة عمرو جمال وسيف تيري من الإصابة سيكون هناك تحسن كبير في الأداء".