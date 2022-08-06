شكرا لقرائتكم خبر عن بسيوني: غياب الطموح وراء تراجع مستوى اللاعبين وانتظروا صفقات قوية لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي سموحة، عن سبب تراجع مستوى اللاعبين في الفترة الماضية، والتي أدت إلى تراجع ترتيب الفريق في الدوري.

وقال عبد الحميد بسيوني، في تصريحات خاصة: أن سبب تراجع أداء اللاعبين هو غياب الطموح؛ بسبب حسم موقف الفرق التي ستلعب في بطولات أفريقيا، مما أدى إلى غياب الروح، بالإضافة إلى انشغال بعض اللاعبين بمستقبلهم، حيث تنتهي عقودهم أو إعاراتهم مع الفريق السكندري".

وأضاف بسيوني: قدمنا مباراة كبيرة أمام سيراميكا واستطاع اللاعبون إحراز هدف، ولكن أدرك سيراميكا هدف التعادل في آخر الثواني من المباراة، وسنسعى للفوز في المباراة المقبلة أمام فيوتشر.

وتابع مدرب سموحة: الموسم المقبل سيشهد شكلا مغايرا لسموحة وانتظروا صفقات نارية مفاجئة لكل الأندية؛ بسبب الدعم الكبير الذى سيقدمه وليد عرفات من أجل تجهيز الفريق بشكل قوية للموسم المقبل.