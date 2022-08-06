شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري للحكم إبراهيم نور الدين المقرر لها في ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق؛ بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاتحاد السكندرى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله لويس ميكيسونى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثانية عشرة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، وشهد إضاعة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لركلة جزاء.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى غدا الأحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.