شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى "كامل العدد" أمام طلائع الجيش باستثناء أحمد أمين قفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق إيسترن كومباني، بقيادة علاء عبد العال، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واستعاد إيسترن كومباني لأول مرة كل اللاعبين المصابين، باستثناء مهاجمه أحمد أمين قفة الذي يواصل عملية التأهل من الإصابة فى العضلة الضامة التى غاب بسببها أكثر من 10 مباريات، بعد تجدد إصابته مرة أخرى.

وعاد للتدريب كل من الحسيني طه الذي تعافى من مزق الأنكل، وأحمد حجي بعد التعافي من الخلفية، وقبلها عبدالعزيز موسى ومحمد خليفة ما يمنح علاء عبدالعال الراحة فى اختيار التشكيل الأساسي من أجل محاولة الهروب من شبح الهبوط.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50.