شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز والمقاولون فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والمقاولون العرب المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بالتعادل السلبي.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - حسين السيد - هشام محمد - محمود صابر - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ودخل المقاولون المباراة بالتشكيل التالى: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، فى الدفاع.. أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - فاروق كابور - حسن الشامى، فى الوسط.. محمود عبد العزيز - أحمد كابوريا - محمد مجلى - امادو نياص، فى الهجوم.. محمد سالم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن شاهين - يوسف الجوهري - محمد حمدي زكي - كريم مصطفى - أحمد الشيمي - جون أوكلي - أحمد علي - عماد فتحي - أحمد الكوهي.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.

ويحتل نادى المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.