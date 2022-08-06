شكرا لقرائتكم خبر عن نجويم يسجل أول أهدافه مع فيوتشر هذا الموسم فى مرمى المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الكاميروني جوناثان نجويم لاعب نادى فيوتشر الهدف الثاني لفريقه فى مرمى غزل المحلة بالدقيقة 63، فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال، وفي الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – محمد فاروق".

فيما جاء تشكيل المحلة كالتالى: "حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي - خالد سامي - مصطفى العش، وخط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - أحمد الشيخ - إبراهيم كونيه - هشام بلحة، وخط الهجوم: عبده يحيى".

يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وسكنت شباكهم 29 هدفا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والهزيمة فى 10 مباريات.

ويدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز والثلاث نقاط، حيث حقق فيوتشر الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق غزل المحلة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة.