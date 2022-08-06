شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يستعين بـ4 ناشئين استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق سموحة، الاستعانة بأربعة لاعبين من فريق 2003 استعدادا لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واستعان عبد الحميد بسيوني بكل من: أحمد أمين، أحمد طلعت، جنش، إبراهيم سامي، من أجل الدفع بهم في المباريات المقبلة لإشعال المنافسة بين اللاعبين وإبعاد المقصرين عن التشكيل الرسمي، خاصة بعد تراجع أداء اللاعبين في الفترة الماضية.

وكان سموحة قد حقق مفاجأة قوية بالفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليدخل بعدها أبناء عبد الحميد بسيوني في سلسلة من النتائج المتراجعة جاءت كالتالي:

ـ التعادل مع سيراميكا: 1/1

ـ الهزيمة من غزل المحلة: 1/0

ـ التعادل مع المقاولون العرب: 1/1

ـ الهزيمة من الزمالك: 2/0

ـ الهزيمة من البنك الأهلي: 1/0

ـ الهزيمة من الاسماعيلي: 1/0

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 38 هدفا واستقبلت شباكهم 37 هدفا آخر.