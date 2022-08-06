شاهد هدفى نيدفيد وعبده يحيى فى الشوط الأول بين فيوتشر والمحلة

القاهرة - سامية سيد - سجل كريم وليد نيدفيد لاعب فيوتشر هدفه الرابع مع الفريق فى مرمى غزل المحلة في المباراة التى تجمع الفريقين باستاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

محمد رضا توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لكريم نيدفيد الذي سدد الكرة مباشرة على يمين الحارس لتسكن الكرة الشباك.

وتمكن عبده يحيى لاعب غزل المحلة من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 45، بعدما تبادل تمرير الكرة مع أحمد النادرى داخل منطقة الجزاء ثم سددها بقوة لتمر على يمين الحارس.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال، وفي الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – محمد فاروق".

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال، وفي الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – محمد فاروق".

فيما جاء تشكيل المحلة كالتالى: "حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي - خالد سامي - مصطفى العش، وخط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - أحمد الشيخ - إبراهيم كونيه - هشام بلحة، وخط الهجوم: عبده يحيى".