شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدفى نيدفيد وعبده يحيى فى الشوط الأول بين فيوتشر والمحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل كريم وليد نيدفيد لاعب فيوتشر هدفه الرابع مع الفريق فى مرمى غزل المحلة في المباراة التى تجمع الفريقين باستاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.
محمد رضا توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لكريم نيدفيد الذي سدد الكرة مباشرة على يمين الحارس لتسكن الكرة الشباك.
وتمكن عبده يحيى لاعب غزل المحلة من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام فيوتشر بالدقيقة 45، بعدما تبادل تمرير الكرة مع أحمد النادرى داخل منطقة الجزاء ثم سددها بقوة لتمر على يمين الحارس.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال، وفي الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – محمد فاروق".
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق – محمود مرعي – عمر كمال، وفي الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا – غنام محمد، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – محمد فاروق".
فيما جاء تشكيل المحلة كالتالى: "حراسة المرمى: عمرو شعبان، وخط الدفاع: هاني عادل - معاذ الحناوي - خالد سامي - مصطفى العش، وخط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو - أحمد الشيخ - إبراهيم كونيه - هشام بلحة، وخط الهجوم: عبده يحيى".
ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وسكنت شباكهم 29 هدفا.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والهزيمة فى 10 مباريات.
يدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز والثلاث نقاط، حيث حقق فيوتشر الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق غزل المحلة فوزا مهما على سموحة بهدف نظيف في نفس الجولة.