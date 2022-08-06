شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مران الأهلي.. تأهيل كوكا واستمرار الثلاثى الأجنبي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهد المران مشاركة مجموعة من اللاعبين الكبار العائدين من الإصابة مع اللاعبين الذين تم تصعيدهم أمس الجمعة، بخلاف الناشئين الذين كانوا يتدربون مع الفريق الأول قبل قرار اللعب بالناشئين.

كما شهد المران قيام أحمد نبيل كوكا، لاعب الوسط، بأداء تدريبات تأهيلية على هامش المران واستمرار أحمد ياسر ريان فى التدرب مع الفريق الأحمر.

وأبرز اللاعبين المستمرين من الفريق الأول وشاركوا فى التدريبات الجماعية، رامي ربيعة ومحمود متولي وعلي لطفي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأليو ديانج ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود.

وشهد مران الفريق مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وكان الأهلي قد قرر استكمال الدوري بمجموعة من اللاعبين الصاعدين مع عدد من اللاعبين العائدين من الإصابات فى صفوف الفريق الأول.