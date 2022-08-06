شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحتفل بعيد ميلاد أيوب وعاصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق حرس الحدود على إقامة حفل مصغر، اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد أحمد أيوب المدير الفني، والذي يوافق أيضاً عيد ميلاد أحمد عاصم مدرب الفريق.

وتمسك الجهاز المعاون للمدير الفني أحمد أيوب بإقامة هذا الحفل في محاولة لإخراج أيوب من الحالة النفسية السيئة التي يعيشها في الفترة الأخيرة بعد وفاة والده.

ودافع أيوب عن ألوان الأهلي لسنوات واختتم مسيرته الكروية كلاعب في فريق حرس الحدود الذي يتولى قيادته حالياً كما أنه عمل مدرباً عاماً للفريق الأحمر مع المدير الفني السابق حسام البدري وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا 2012 والسوبر الأفريقي.

وعمل مدرباً عاماً مع المدير الفني محمد يوسف وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا 2013 ثم السوبر الأفريقي كما عمل مساعداً للإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للفريق عام 2014 وحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واحتفل الجهاز الفني بعيد ميلاد أحمد عاصم أحد نجوم فريق حرس الحدود في جيله الذهبي الذي توج بلقب كأس مصر مرتين والسوبر المحلي.

ويستعد حرس الحدود لخوض منافسات الموسم الجديد للدوري الممتاز بعد أن تأهل الفريق عن المجموعة الثالثة لأندية الوجه البحري والإسكندرية بدوري القسم الثاني.

ويسعى أحمد أيوب المدير الفني خلال فترة الإعداد لتجهيز لاعبي الفريق لبداية الموسم.