شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يشارك بالمباراة رقم 150 فى تاريخه مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد فاركو التى أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري العام وانتهت بالتعادل السلبى، مشاركة باهر المحمدي، مدافع الفريق، فى المباراة رقم 150 فى جميع البطولات المحلية والأفريقية والعربية.

وصعد ”المحمدي” إلى صفوف الفريق الأول موسم 2014 / 2015، قبل أن يخرج للإعارة إلى نادي الزمالك يناير 2016 لمدة 6 أشهر، ليعود مجددًا إلى صفوف الإسماعيلي حتى أصبح فى الوقت الحالي أحد قادة الدراويش، ونجح فى هذه الفترة أن ينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول فى أكثر من معسكر وشارك فى العديد من المباريات الرسمية والودية، منها لقاء بكأس الأمم الأفريقية عام 2019.

ولعب مع الإسماعيلي فى جميع البطولات 149 مباراة بواقع 12445 دقيقة، سجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف على النحو التالي:

الدوري العام .. لعب 122 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف

كأس مصر .. لعب 5 مباريات

كأس رابطة الأندية المصرية .. لعب 5 مباريات

دوري أبطال افريقيا .. لعب 7 مباريات، سجل هدفين وصنع هدفًا

البطولة العربية .. لعب 10 مباريات

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيا مع فاركو فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 33 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 31.