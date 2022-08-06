شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الاتحاد.. توليفة فنية بين الناشئين والكبار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشهد المران مشاركة مجموعة من اللاعبين الكبار العائدين من الإصابة مع مجموعة اللاعبين الذين تم تصعيدهم أمس الجمعة بخلاف الناشئين الذين كانوا يتدربون مع الفريق الأول قبل قرار اللعب بالناشئين.

وأبرز اللاعبين المستمرين من الفريق الأول وشاركوا في التدريبات الجماعية، رامي ربيعة ومحمود متولي وعلي لطفي وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني واليو ديانج ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود.

وشهد مران الفريق مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

كان الأهلي قد قرر استكمال الدوري بمجموعة من اللاعبين الصاعدين مع عدد من اللاعبين العائدين من الإصابات في صفوف الفريق الأول



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