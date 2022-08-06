شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: راض عن أداء الإسماعيلى أمام فاركو فى ظل ضغط المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على تعادل فريقه أمام نادي فاركو في إطار بطولة الدوري بدون أهداف.

وقال حمزة الجمل، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نواجه فريقا مميزا وقويا حرصنا على دراسة المنافس بشكل جيد ونجحنا في الضغط على فريق فاركو، وأغلقنا أهم مميزات الفريق وهي الأطراف وكذلك استحوذنا على منتصف الملعب".

وأضاف: "راض جدًا عن أداء اللاعبين اليوم خصوصًا في ظل ضغط المباريات ولدينا القدرة على التعامل مع هذا الأمر".

وتابع: "نجحنا في الوصول لمرمى فاركو أكثر من مرة وكانت تنقصنا ترجمة الفرص إلى أهداف.. من الصعب تغيير شكل الفريق بشكل كامل لا نملك مهاجم وليس لدينا بديلا لباهر المحمدي ووجدنا نسبة فوز الإسماعيلي في المباريات لا تتخطى 70%".

واستطرد: "اللاعبون يقدمون مستوى قويا ومميزا على الرغم من النقص العددي في أكثر من مركز والفريق يحتاج لدعم مادي ومعنوي وصفقات".

واختتم: "الإسماعيلي يخوض المباريات بدون لاعب محترف قوي قادر على صناعة الفارق.. اشتغلنا على تطوير الهجوم والدفاع بشكل جيد".