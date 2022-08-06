شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود من الإسكندرية بنقطة التعادل مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع فاركو فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 33 فى المركز الثانى عشر بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباراة وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 31.

فيما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 37، فى المركز الثامن، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفا.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من: حارس المرمى.. محمد فوزي، خط الدفاع.. محمد عادل – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي، خط الوسط.. محمد مخلوف – محمود عبد العاطي دونجا، أمامهم.. عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – أحمد مصطفي، خط الهجوم.. محمد الشامي.

بينما جلس على مقاعد البدلاء أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمي وأحمد أيمن وعمرو الحلواني ومحمد نصر ومحمد بيومي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع وحسن ياسين وخالد النبريصي، بينما خرج من قائمة الـ 22 لاعبًا كمال السيد ووجيه عبد الحكيم لأسباب فنية.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من: حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"، خط الدفاع: جابر كامل _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا، خط الوسط: محمود جهاد _ محمود حمادة _ أحمد محمد "البحراوي"، خط الهجوم: شكري نجيب _ على بهيج.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد _ أحمد صغيري _ أحمد شعبان _ عزمي غوما _ هشام فتح الله _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ أحمد شريف _ بلال جمال.