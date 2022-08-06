شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة يخسر من مالى 41/46 بالبطولة الأفريقية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة السلة تحت 18 عام أمام نظيره المالي في ثالث مواجهات بطولة أمم أفريقيا للناشئين المقامة في مدغشقر بنتيجة 41/46.

وحقق المنتخب المالي الفوز في المباراة، بعد أن تقدم على المنتخب المصري في جميع الأشواط، حيث أنهاها لصالحه بنتيجة 20/11 ،11/27، 25/39، 41/46.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى، بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير، مباراته المقبلة أمام منتخب رواندا في الرابعة والنصف عصر غدًا الأحد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من: مالي وغينيا وأنجولا ورواندا.