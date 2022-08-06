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منتخب مصر لكرة السلة يخسر من مالى 41/46 بالبطولة الأفريقية للناشئين

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القاهرة - سامية سيد -  

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة السلة تحت 18 عام أمام نظيره المالي في ثالث مواجهات بطولة أمم أفريقيا للناشئين المقامة في مدغشقر بنتيجة 41/46.

 

وحقق المنتخب المالي الفوز في المباراة، بعد أن تقدم على المنتخب المصري في جميع الأشواط، حيث أنهاها لصالحه بنتيجة 20/11 ،11/27، 25/39، 41/46.

 

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى، بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير، مباراته المقبلة أمام منتخب رواندا في الرابعة والنصف عصر غدًا الأحد.

 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية في البطولة رفقة كل من: مالي وغينيا وأنجولا ورواندا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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