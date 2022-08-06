شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، حيث يحل ذئاب الجبل ضيفا على بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم بملعب الدفاع فى إطار مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ضم تشكيل المقاولون كلاً من..

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

فى الدفاع.. أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - فاروق كابور - حسن الشامى

فى الوسط.. محمود عبد العزيز - أحمد كابوريا - محمد مجلى - امادو نياص

فى الهجوم.. محمد سالم

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 20.

ويحتل نادى المقاولون العرب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.