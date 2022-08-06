قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي فى التاريخ

الشارقة - اميمة ياسر - عادل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي السجل التهديفى للمهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو فى قائمة أفضل هدافى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وسجل محمد صلاح هدفا فى تعادل فريق ليفربول مع مضيفه فولهام بهدفين لكل منهما، فى اللقاء الذى جمعهما ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب «كرافين كوتاج»، ليصل إلى الرقم 121 هدفًا ليعادل روميلو لوكاكو في المركز الـ19 بقائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح 121 هدفا فى الدوري الإنجليزي، حيث سجل 119 هدفا بقميص ليفربول فى البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع تشيلسى فى المسابقة خلال موسم 2013-2014.

وتخطى محمد صلاح السجل التهديفي للأسطورة ستيفن جيرارد الذى يملك 120 هدفا، ليتقدم للمركز التاسع عشر فى قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متساوياً مع لوكاكو.

قائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي

آلان شيرار – المركز الأول - 260 هدفًا

واين رونى – المركز الثانى - 208 أهداف

أندى كول – المركز الثالث - 187 هدفا

سيرجيو أجويرو – المركز الرابع - 184 هدفا

هارى كين - المركز الخامس – 183 هدفا

فرانك لامبارد – المركز السادس - 177 هدفا

تيرى هنرى – المركز السابع - 175 هدفا

روبى فاولر – المركز الثامن - 163 هدفا

جيريمن ديفو – المركز التاسع - 162 هدفا

مايكل أوين – المركز العاشر - 150 هدفا

ليس فيرديناند – المركز الـ11 – 149 هدفًا

تيدي شيرنجهام – المركز الـ12 – 146 هدفًا

روبن فان بيرسى – المركز الـ13 – 144 هدفًا

جيمى فاردى – المركز الـ14 – 120 هدفًا

جيمي فلويد هاسلبانك – المركز الـ15 – 127 هدفًا

روبى كين – المركز الـ16 – 126 هدفًا

نيكولاس أنيلكا – المركز الـ17 – 125 هدفًا

دوايت يورك – المركز الـ18– 123 هدفًا

محمد صلاح، روميلو لوكاكو – المركز الـ19 – 121 هدفا

ستيفن جيرارد – المركز 20 – 120 هدفًا.