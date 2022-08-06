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الامارات | المنتخب القطري يحرز لقب بطولة "السلة الخليجية للشباب" بدبي

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج اليوم المنتخب القطري بلقب بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة للشباب (تحت 18 عاماً)، وذلك بعد الفوز على نظيره السعودي بنتيجة (75-51) في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي الوصل بدبي، في ختام البطولة التي استضافتها دبي منذ 29 يوليو الماضي والمؤهلة إلى كأس آسيا.

وسجل اليوم الختامي، اكتفاء حامل لقب النسخة الأخيرة المنتخب البحريني بالميدالية البرونزية، عقب فوزه على الكويت (55-45) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وضمن المنتخب السعودي رغم خسارته، مرافقة قطر إلى كأس آسيا التي تقام نهاية الشهر الجاري في إيران.

وعقب انتهاء المباريات، توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه الأمين العام لاتحاد السلة ورئيس اللجنة العليا المنظمة العليا للبطولة سالم المطوع، وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة في البطولة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة واللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة، بتتويج البحرين بالميداليات البرونزية، والسعودية بالفضية، وقطر بالذهبية وكأس البطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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