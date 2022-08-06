قرار نهائي .. خالد الغندور يصدم بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الكابتن "خالد الغندور" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صدمة كبيرة لنادي بيراميدز فيما يخص ملف المشاركة الإفريقية الموسم المقبل 2022/2023.

كشف "الغندور" عن حسم الكاف ملف المشاركة الإفريقية بالبطولات القارية للموسم المقبل عن الدوري المصري، وبحسب كلامه فإن الكاف قرر وبشكل نهائي اعتماد مشاركة الزمالك والأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحل الأهلي محل بيراميدز رغم وصافة الأخير لسباق الدوري المصري.

على أن يشارك بيراميدز رفقة فيوتشر في بطولة الكونفيدرالية، الأمر الذي لن يُعجب مسؤولي بيراميدز الذي سبق وأعلن مصدر من داخل النادي نية الإدارة اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية ضد القرار بمجرد إعلام الاتحاد المصري لهم بالمشاركة في الكونفيدرالية كما سبق وأوضحنا في خبر سابق.