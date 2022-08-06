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بعد هدفه ضد فولهام.. صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق النجم المصري، محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدًا في الممتاز بتسجيله في المباراة الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وتمكن صلاح من صنع تمريرة حاسمة لزميله نونيز في الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني في لقاء فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجّل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمس الماضية، تحديداً منذ موسم 2017/ 2018.

وأضاف صلاح نادي فولهام إلى قائمة الأندية الّتي هز شباكها، خلال المباريات الافتتاحية، والّتي تضمّ: واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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