بالأسماء.. الأهلي يمنح 6 لاعبين راحة لنهاية أغسطس.. و10 ناشئين يكملون مشوار الأحمر بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - منح البرتغالي، ‏ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، 6 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية، حتى نهاية أغسطس الجاري، بعد قرار مجلس الإدارة باستكمال مسابقة الدوري بالناشئين.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن اللاعبين الذين حصلوا على راحة هم: "محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعلي معلول".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد على استاد برج العرب، ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهد مران الفريق مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.‏

وأدى الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we‏ السلام. ‏

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة تحت قيادة الجهاز الفني.