بالأسماء.. الأهلي يمنح 6 لاعبين راحة لنهاية أغسطس.. و10 ناشئين يكملون مشوار الأحمر بالدوري

الشارقة - اميمة ياسر - منح البرتغالي، ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، 6 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية، حتى نهاية أغسطس الجاري، بعد قرار مجلس الإدارة باستكمال مسابقة الدوري بالناشئين.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن اللاعبين الذين حصلوا على راحة هم: "محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعلي معلول".
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشهد مران الفريق مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.
وأدى الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.
واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة تحت قيادة الجهاز الفني.