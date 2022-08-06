أتلتيكو مدريد ويوفنتوس يلغيان مباراتهما الودية في تل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلغاء مباراتهما الودية في تل أبيب، والتي كانت مقررة غدا الأحد، وذلك لأسباب أمنية.

وعزا الناديان -في بيان اليوم السبت- إلغاء المباراة لأسباب "تتعلق بالوضع الأمني الراهن"، في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم في نادي أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة يوفنتوس وديا ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب بلومفيلد مساء غد الأحد.

ويأتي إلغاء هذه المباراة في ظل استمرار عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بعد اغتيال تيسير الجعبري القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة استهدفت شقة سكنية بمدينة غزة.

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 85 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس/آب الجاري، فيما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي باليوم نفسه.

(الجزيرة)