الامارات | القاهرة تستضيف قرعة الموسم الجديد لمسابقات الـ"كاف" الاثنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم إجراء قرعة بطولتي الأندية (دوري الأبطال والكونفيدرالية) بعد غد الأثنين بمقر الإتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه سيجري قرعة الجولات التمهيدية لمسابقاتي دوري الأبطال والكونفدرالية بعد غد.

وأوضح أنه قد تحدد مواعيد مباريات الذهاب في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 16 إلى 18 من ذات الشهر للجولة.

كما ذكر ذات المصدر أنه تم تحديد الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل موعدا لمباريات الذهاب للدور التمهيدي الثاني فيما تقام مباريات الإياب في الفترة من 14 إلى 16 من ذات الشهر، وتم تحديد يومي 2 و 9 نوفمبر موعدا لمباريات الجولة الإضافية الثانية ببطولة الكونفيدرالية. يذكر أن الوداد المغربي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يحمل لقب الكونفيدرالية مواطنه نهضة بركان.