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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفلت ليفربول من خسارة محققة على يد فولهام واكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النجم المصري محمد صلاح ينقذ نادي ليفربول من مفاجآت.. القصة الكاملة

وتقدم فولهام من ضربة رأس للمهاجم ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 32 من عمر المباراة.



وبعدما أدرك ليفربول التعادل بواسطة داروين نونيز في الدقيقة 64، تقدم فولهام مرة أخرى بواسطة نفس اللاعب من ركلة جزاء (ق 72).

وتعادل ليفربول مرة أخرى بفضل النجم المصري محمد صلاح قبل النهاية بـ10 دقائق، الذي سجل في مباراة فريقه الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.



كان الدوري الإنجليزي الممتاز انطلق رسميا يوم الجمعة، بالمباراة التي انتهت بفوز أرسنال على كريستال بالاس 2-0.

وبتلك النتيجة يقتسم فريقا ليفربول وفولهام نقاط المباراة، في المركزين الثاني والثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أرسنال، لحين انتهاء مباريات الجولة الأولى.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

أرسنال - 3 نقاط

ليفربول - نقطة واحدة

فولهام - نقطة واحدة

كشف جيورجينو فينالدوم لاعب روما الجديد، عن رأي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله السابق، بشأن خطوة انتقاله لفريق العاصمة الإيطالية.

وأتم فينالدوم مؤخرا انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو مع أحقية الشراء.



وقال فينالدوم في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" الإيطالي، بشأن نصيحة صلاح وكذا كيفن ستروتمان زميله في منتخب هولندا بشأن الانتقال لروما: "كل من تحدثت إليهم قالوا إنها خطوة جيدة في مشواري، ومنهم صلاح بالطبع".

وأردف: "حينما شاهدت ما قام به النادي من أجل ضمي ورغبة مسؤوليه الحقيقية في التعاقد معي، ورأيت حب الجماهير، عرفت أنني اتخذت القرار الصحيح".



وأكمل: "لقد اندهشت كثيرا. الجماهير هنا تقدرك وسعيدة بوجودك والنادي رائع، إنه شعور مميز حقا أن ترى الجمهور سعيد بك".

وعن دور البرتغالي جوزيه مورينيو مدربه الجديد في انتقاله إلى روما عقب بقوله: "لقد تحدثنا قليلًا، سأحتاج لبعض وقت للتعرف على النادي، لقد قال لي الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب، إنه مدرب خبير ومنحني شعورا إيجابيا".

وعن فوز روما الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فريقه السابق فينورد الهولندي، رد بقوله: "هذا الأمر جرحني ويؤلمني حتى الآن".

وتزامل صلاح مع فينالدوم في ليفربول خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بينما لعب "مو" لفريق العاصمة الإيطالية ما بين 2015 و2017.



يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، بأن كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام الحالي، كانت سببا لتراجع مستوى لاعبه محمد صلاح.



وكان صلاح تعرض لتراجع كبير في مستواه خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد خسارة منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا ضد السنغال بركلات الترجيح.

وقال كلوب في مقارنة بين صلاح وزميله السابق ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ الحالي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية: "العام الماضي، وتحديدا قبل كأس الأمم الأفريقية بعدة أسابيع، لم يكن ساديو يسجل كثيرًا".

وأضاف: "وقتها كان الجميع يسأل (كيف سنعيش دون أهدافه؟)، ولكن حتى نهاية ديسمبر كان صلاح يسجل كما كبيرا من الأهداف وهذا ما كنا نحتاجه".

لكن الاختلاف حدث بعد كأس أمم إفريقيا حسب قول كلوب، الذي أضاف: "الاختلاف حدث لصلاح وماني بعد البطولة، المهمة الأصعب أن تبني منزلًا ثم ينهار بسبب عاصفة، واحد يمنحك الطاقة والآخر يأخذها منك، صلاح وقتها في رأيي كان في مستوى مذهل، ولكن بالطبع تأثر بالأمور المحيطة وهذا لا يمكن تغييره، نحن لا نختلف عن البشر الآخرين".

صلاح تأثر نفسيًا بخسارة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم وقبلها كأس أمم إفريقيا، بالإضافة لعدم حسم مسألة تجديده مع "الريدز" وقتها.

وأضاف كلوب: "صلاح الآن في حالة جيدة فنيًا ويشعر بالسعادة لوجوده هنا، هذا أمر واضح للغاية، التجديد لصلاح أمر يتحدث عنه الجميع ونحن بشر، ولا أرى أن هذا يشتت انتباهه كثيرًا".

وعن توابع التجديد: "بالطبع التجديد أفضل مما لو كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولكني على يقين أنه كان سينحي هذه الأمور جانبا حتى لو لم يجدد".

وجدد صلاح عقده مع ليفربول حتى 2025 مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، لينهي جدالا استمر لأشهر طويلة بشأن وجهته المقبلة وهل سيكمل مع "الريدز" أم سيرحل.

وتسببت الأمور المالية الخاصة براتب صلاح في تأجيل مسألة تجديد عقده مع ليفربول حتى اقتنع الأخير بضرورة تعديل عقد اللاعب الذي ارتفع من 200 ألف إسترليني أسبوعيا إلى الضعف.