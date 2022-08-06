بهدف وأسيست.. صلاح يقود ليفربول للتعادل مع فولهام في مباراة مثيرة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل ليفربول مع مضيفه فولهام، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، ظهر اليوم، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء كاملا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.

وافتتح ألكسندر ميتروفيتش التسجيل لفولهام من رأسية في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل داروين نونيز لليفربول، في الدقيقة 64، بعدما تلقى تمريرة عرضية من صلاح، حولها بمارة في الشباك.

ثم أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 80، خطف صلاح هدف التعادل لليفلابول، من متابعة لكرة داخل المنطقة.

وبذلك فقد ليفربول أول نقطتين في بداية الموسم، أمام فولهام الصاعد حديثا للبريميرليج.

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