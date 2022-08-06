منتخب مصر للشاطئية بالأحمر وغانا بالأبيض غدا فى إياب تصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية وغانا عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدى منتخب غانا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر محمد منجي المدير الإداري للمنتخب وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتنطلق مباراة منتخب مصر وغانا في الخامسة مساء غد الأحد بشاطئ سيدى بشر بالإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز غانا 6-5.

واختار المدير الفني قائمة تضم 12 لاعباً لخوض المباراة وهم:

محمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفي أحمد ومصطفي علي وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف ومحمد عبدالنبي و عبدالرحمن حسن واسماعيل بهجت وحسام باولو.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني محمد ابوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى والمشرف على الكرة الشاطئية والذى عقد جلسه مع المنتخب وطالبهم بتحقيق نتيجة ايجابية فى المباراة الأولى لتسهيل مهمة الجولة الثانية ، والصعود أن شاءالله إلى كأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022، ومنها إلى كأس العالم القادمة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب مصطفى لطفى مديرا فنيا ويعاونه أحمد أبو سريع المدرب العام و محمد فوزى مدرب حراس مرمى والدكتور عادل الحداد طبيب الفريق،وهانى درويش اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل و محمد منجى المدير الإدارى و إسلام شاكر مسؤل المهمات.