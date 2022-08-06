7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 أغسطس 2022 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، الأهلي يفضل بديلا مصريا لتعويض رحيل بانون فى ميركاتو الصيف، وطارق العشرى يرفض رحيل محمد بسام عن الطلائع في الصيف .

الأهلي يفضل بديل مصرى لتعويض رحيل بانون فى ميركاتو الصيف

استقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع بديل مصري لتعويض رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر المنتقل حديثا إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل ضمن سياسة الإدارة الحمراء لسد العجز في كل المراكز داخل صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. على معلول يستعد للسفر لتونس لقضاء فترة الراحة بعد قرار الأهلى يستعد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، للسفر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد قرار إدارة القلعة الحمراء باستكمال مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة لمواجهة حالة الإجهاد العارمة التى يعانى منها أغلب اللاعبين.

الأشعة تثبت إصابة عبد الرحمن زولا لاعب الطلائع بتمزق فى العضلة الضامة

أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل السلبى، ووضع الجهاز الطبى للطلائع برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.