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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 6 أغسطس 2022 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها، الأهلي يفضل بديلا مصريا لتعويض رحيل بانون فى ميركاتو الصيف، وطارق العشرى يرفض رحيل محمد بسام عن الطلائع في الصيف .
الأهلي يفضل بديل مصرى لتعويض رحيل بانون فى ميركاتو الصيف
استقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع بديل مصري لتعويض رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر المنتقل حديثا إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل ضمن سياسة الإدارة الحمراء لسد العجز في كل المراكز داخل صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يستعد التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، للسفر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد قرار إدارة القلعة الحمراء باستكمال مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة لمواجهة حالة الإجهاد العارمة التى يعانى منها أغلب اللاعبين.
الأشعة تثبت إصابة عبد الرحمن زولا لاعب الطلائع بتمزق فى العضلة الضامة
أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل السلبى، ووضع الجهاز الطبى للطلائع برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.
أثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل السلبى، ووضع الجهاز الطبى للطلائع برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.
الأهلى يستعد لعقد جلسة خاصة مع سواريز لحسم موقف المعارين
يحسم البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي مصير اللاعبين المعارين والعائدين من رحلة إعارة خلال أسبوع، بناءا على الاتفاق الذي تم بين المدرب البرتغالي وإدارة الأهلي بشأن حسم مصير كل الملفات العالقة بالفريق الأحمر في الوقت الحالي من أجل تحديد خارطة طريق الأهلي في الموسم المقبل من عمر الدوري المصري.
اجتمع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مع الجهاز الفني لنادى سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني والجهاز المعاون فى حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وأعضاء نادى سموحة.